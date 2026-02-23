Sanremo 2026, quanto guadagnano artisti, ospiti e Carlo Conti

Carlo Conti guida Sanremo 2026 mentre emergono le cifre legate a cachet e rimborsi, con differenze tra cantanti, ospiti e co-conduttori. I Big ricevono contributi per le spese, mentre i veri guadagni arrivano dopo il Festival.

Ogni anno, con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, torna la stessa domanda: quanto incassano i cantanti che salgono sul palco dell’Ariston? Nel 2026 il tema si ripropone, ma per i concorrenti la risposta è diversa da quanto molti immaginano. Non esiste un vero cachet personale per chi gareggia: si parla piuttosto di rimborso spese.

Il regolamento chiarisce che i costi legati alla partecipazione restano in gran parte a carico degli artisti e delle case discografiche. La Rai può intervenire con un contributo, ma senza obblighi fissi. Questo sostegno serve a coprire solo una parte delle spese necessarie per portare una performance sul palco: prove, tecnici, arrangiamenti, spostamenti e tutto il lavoro dietro le quinte.

Leggi anche: Sanremo 2026, Fiorello irrompe in conferenza e coinvolge Carlo Conti Carlo Conti apre Sanremo 2026 tra sorrisi e ironia, con Fiorello che irrompe in conferenza stampa e lo “ingaggia” in diretta per il suo show radiofonico.

Per i Big in gara, la cifra indicata per il 2026 si aggira attorno ai 75 mila euro, destinati alle etichette. In caso di gruppi, l’importo può essere rimodulato. Si tratta comunque di una somma che spesso non copre l’intero investimento richiesto per una settimana a Sanremo, soprattutto per produzioni più complesse.

Importi più contenuti, invece, per le Nuove Proposte, con stime che parlano di circa 25 mila euro. Anche in questo caso non si tratta di un compenso diretto, ma di un aiuto economico per sostenere i costi legati alla partecipazione.

Il vero ritorno economico per i cantanti arriva dopo la gara. La visibilità ottenuta durante il Festival può tradursi in un aumento degli ascolti, passaggi radiofonici più frequenti e una crescita delle richieste per concerti e apparizioni. Il palco dell’Ariston resta quindi una vetrina capace di incidere sul valore commerciale di un artista.

Diverso il discorso per chi non è in gara. I super ospiti possono ricevere compensi elevati, con stime che arrivano fino a 100 mila euro per una sola esibizione. I co-conduttori, invece, si collocano generalmente in una fascia compresa tra 20 e 40 mila euro, mentre per il direttore artistico e conduttore Carlo Conti si parla di accordi separati e più consistenti.