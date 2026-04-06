Bambino di 8 anni muore in moto sull'A21 dopo lo scontro con un'auto

Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull’autostrada A21 mentre viaggiava in moto con il padre dopo una gita di Pasqua. L’impatto con un’auto e lo schianto contro il guardrail gli sono stati fatali.

Un bambino di 8 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 5 aprile sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, mentre tornava verso casa con la famiglia dopo una gita pasquale. Viaggiava sulla moto guidata dal padre, con la madre che li seguiva poco distante in auto lungo un tratto caratterizzato da traffico intenso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 nel territorio di Castello d’Annone, in provincia di Asti. Secondo una prima ricostruzione, la moto su cui si trovavano padre e figlio sarebbe stata urtata da un’autovettura mentre percorreva la corsia di sorpasso. L’impatto ha fatto perdere il controllo del mezzo, che è finito contro il guardrail.

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Nel violento urto il bambino è rimasto incastrato tra le barriere metalliche laterali. I soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarlo. Il padre, invece, non ha riportato ferite gravi ma è stato accompagnato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti in stato di shock, per poi essere dimesso.

Illesi anche gli occupanti dell’auto coinvolta nello scontro. Le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine hanno causato lunghe ripercussioni sul traffico, con la circolazione sospesa per ore e il casello di Felizzano chiuso in entrata verso Torino.