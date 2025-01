Inter-Monaco: un punto per gli ottavi di Champions, le combinazioni per la qualificazione

L'Inter di Simone Inzaghi è prossima a ottenere la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Attualmente al quarto posto con 16 punti, la squadra nerazzurra affronta oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, il Monaco a San Siro nell'ultima partita della fase a gironi. Un pareggio garantirebbe all'Inter l'accesso diretto agli ottavi, evitando i playoff. In caso di sconfitta, la qualificazione dipenderebbe dai risultati delle altre squadre e dalla differenza reti, attualmente favorevole con un saldo di +7.

Il Monaco, decimo in classifica con 13 punti, necessita di una vittoria per sperare nella qualificazione diretta agli ottavi. La partita si preannuncia decisiva per entrambe le formazioni.

L'Inter arriva a questo incontro dopo una convincente vittoria per 4-0 contro il Lecce in campionato e un successo europeo per 1-0 contro lo Sparta Praga, grazie a un gol di Lautaro Martínez.

Per quanto riguarda le formazioni, l'Inter dovrà fare a meno di Hakan Çalhanoglu e Francesco Acerbi per infortunio, mentre Mehdi Taremi è in dubbio. Inzaghi potrebbe optare per alcune rotazioni in vista del prossimo derby contro il Milan.

Il Monaco, allenato da Adi Hütter, si presenta senza Mika Biereth, non ancora disponibile per la Champions League, e gli infortunati Ilenikhena e Balogun. Breel Embolo guiderà l'attacco nel 4-2-3-1 previsto. La partita avrà luogo alle 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

