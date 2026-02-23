Sondaggio Ixè, Fratelli d'Italia in calo Pd e M5S guadagnano terreno

Fratelli d’Italia perde terreno mentre Pd e M5S avanzano nei sondaggi Ixè, con variazioni minime ma significative. La rilevazione fotografa anche l’esordio del nuovo partito di Roberto Vannacci e il calo netto della Lega.

Fratelli d’Italia resta il primo partito ma registra una lieve flessione. Secondo l’ultimo sondaggio Ixè, la formazione guidata da Giorgia Meloni scende al 28,9%, perdendo lo 0,2% rispetto al mese precedente e riducendo leggermente il vantaggio sugli inseguitori.

Alle spalle si rafforza il Partito democratico. Il Pd guidato da Elly Schlein cresce dello 0,3% e raggiunge il 22,9%, accorciando il distacco. Segnali positivi anche per il Movimento 5 Stelle, che sale al 12,7% grazie a un incremento dello 0,5%.

Tra i partiti di centrodestra, Forza Italia guadagna terreno e passa dall’8,4% all’8,8%. Crescono anche Verdi e Sinistra, ora al 7,6%, superando la Lega. Il partito di Matteo Salvini è quello che perde di più: -1,8%, fermandosi al 6,2%.

Più indietro Azione si attesta al 2,9%. Fa il suo debutto nelle rilevazioni Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, che parte dal 2,7% e si colloca davanti a Italia Viva (2,1%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1%).

Il nuovo soggetto politico raccoglie consensi soprattutto da elettori provenienti da Fratelli d’Italia (0,7%), Lega (0,6%) e Forza Italia (0,4%), ma intercetta anche una quota di indecisi e astenuti pari allo 0,8%.