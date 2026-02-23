Inter, Chivu sbotta in conferenza prima del Bodo e difende gli avversari

Cristian Chivu reagisce a una domanda provocatoria alla vigilia di Inter-Bodo, irritato dal riferimento alla “vergogna” in caso di eliminazione. Il tecnico difende il rispetto per gli avversari dopo il ko 3-1 dell’andata.

Vigilia tesa per l’Inter prima del ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. In conferenza stampa, lunedì 23 febbraio, Cristian Chivu ha risposto con tono duro a un giornalista norvegese che aveva parlato di possibile “vergogna” in caso di eliminazione contro una squadra ritenuta inferiore.

La domanda ha acceso subito la reazione dell’allenatore nerazzurro. “Lei lo dice e ride pure? Complimenti”, ha replicato Chivu, visibilmente infastidito. Poi ha chiarito il suo punto: nel calcio, ha spiegato, non esistono risultati da etichettare come umilianti, ma solo avversari da rispettare.

Il tecnico ha insistito sul valore del Bodo/Glimt, ricordando quanto mostrato contro squadre di alto livello. “Noi li rispettiamo e gli abbiamo fatto i complimenti anche dopo l’andata”, ha aggiunto, prendendo le distanze da qualsiasi giudizio superficiale.

La partita di San Siro parte da una situazione complicata per i nerazzurri, reduci dal 3-1 subito in Norvegia. Per passare il turno servirà una vittoria larga: tre gol di scarto per qualificarsi subito oppure due reti senza subirne per allungare la sfida ai supplementari, con l’eventualità dei rigori.