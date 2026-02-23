Meloni smentisce Sanremo, nessuna presenza all'Ariston

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza al Festival di Sanremo dopo le voci circolate online, chiarendo che si tratta di una notizia inventata. La premier ribadisce di non avere alcun coinvolgimento e ironizza sulla vicenda.

Giorgia Meloni interviene direttamente per chiudere la questione sulla sua presunta partecipazione alla prima serata del Festival di Sanremo. La presidente del Consiglio definisce la notizia priva di fondamento, ricordando che era già stata smentita sia da Palazzo Chigi sia dal conduttore Carlo Conti.

Nonostante le smentite, la voce ha continuato a circolare e a essere rilanciata, fino a riemergere anche durante una conferenza stampa. Un dettaglio che la premier sottolinea con tono ironico, criticando la diffusione di informazioni inventate.

Meloni richiama poi il riferimento al FantaSanremo, il gioco legato al Festival, per ribadire la differenza tra fantasia e realtà. Le notizie, osserva, dovrebbero restare ancorate ai fatti e non alimentare narrazioni inesistenti.

Nel frattempo, la presidente del Consiglio assicura di proseguire con il proprio lavoro istituzionale. Sul Festival, invece, esprime fiducia: la manifestazione, aggiunge, non ha bisogno di polemiche politiche o presenze immaginarie per confermarsi come evento centrale della musica italiana.