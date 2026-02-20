Carlo Conti smentisce Giorgia Meloni a Sanremo e parla di fake news

Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo e spegne le voci nate da un’indiscrezione sul suo invito. Il conduttore interviene sui social con un messaggio diretto e senza ambiguità.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, una voce aveva iniziato a circolare con insistenza: Giorgia Meloni tra gli ospiti in platea all’Ariston durante la prima serata. L’indiscrezione aveva rapidamente fatto il giro dei social, alimentando curiosità e commenti.

A fermare tutto è stato Carlo Conti, che ha scelto di intervenire personalmente online. Il conduttore ha preso posizione pubblicando la notizia e bollandola senza mezzi termini come falsa, definendola addirittura «fantascienza».

Secondo quanto diffuso, Conti avrebbe inviato un invito riservato alla Presidente del Consiglio per assistere allo spettacolo dal vivo. Un’ipotesi che aveva acceso l’attenzione degli appassionati, immaginando la premier tra il pubblico dell’Ariston.

La replica del direttore artistico è stata immediata e netta. Con una scritta evidente sull’immagine condivisa, ha chiarito che si tratta di una fake news, chiudendo la questione prima ancora che potesse crescere ulteriormente.

Intanto cresce l’attesa per la serata inaugurale di martedì 24 febbraio, mentre intorno al Festival continuano a rincorrersi indiscrezioni e anticipazioni.