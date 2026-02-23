Sanremo 2026 cambia la tv e ferma programmi e finali

Sanremo 2026 stravolge i palinsesti tv per evitare il confronto diretto e proteggere gli ascolti. Stop a programmi di punta e finali rinviate, con scelte mirate delle reti e orari modificati lungo tutta la settimana.

Il Festival di Sanremo 2026 domina la scena televisiva e costringe le altre reti a rivedere strategie e palinsesti. Nessuna sfida frontale: Mediaset e Sky preferiscono spostare o ridurre i programmi più forti, evitando lo scontro diretto con le serate dell’Ariston.

Nell’access prime time cambia subito l’offerta. Stefano De Martino va in onda lunedì 23 febbraio, poi si ferma per tutta la settimana. Al suo posto, dopo il Tg1, arriva il PrimaFestival, che accompagna il pubblico verso l’inizio della gara canora, prevista intorno alle 20.40 e destinata a proseguire fino a notte fonda.

Anche Canale 5 adatta i tempi. La Ruota della Fortuna viene accorciata: Gerry Scotti chiude prima del solito, attorno alle 21.20, per non sovrapporsi all’avvio del Festival, che resta il punto di riferimento della serata.

In prima serata, Mediaset punta su titoli già noti e pubblico fidelizzato. La soap Io sono Farah va in onda martedì 24 e venerdì 27 febbraio. Negli altri giorni spazio a film come Il Gladiatore e Come un gatto in tangenziale, mentre sabato si ferma C’è posta per te. Restano invece confermati i programmi di informazione e approfondimento politico.

Anche Sky evita la concorrenza diretta. La finale di MasterChef viene rinviata e al suo posto, giovedì 26 febbraio, va in onda uno speciale con i protagonisti del programma. L’ultimo atto del talent slitta alla settimana successiva, giovedì 5 marzo.

La programmazione settimanale riflette l’effetto Sanremo su tutta la tv. Martedì 24 febbraio Rai 1 trasmette il Festival, mentre sulle altre reti vanno in onda The Americas su Rai 2, Un Eroe su Rai 3, È sempre Cartabianca su Rete 4 e Io sono Farah su Canale 5. Italia 1 propone Le Iene e La7 DiMartedì.

Mercoledì 25 febbraio prosegue Sanremo su Rai 1, con Chi l’ha visto? su Rai 3 e Il Gladiatore su Canale 5. Su Italia 1 c’è Kingsman, mentre Tv8 trasmette la Champions League e Nove Little Big Italy.

Giovedì 26 febbraio la gara continua su Rai 1. Canale 5 manda in onda Come un gatto in tangenziale, Rete 4 propone Dritto e Rovescio e Italia 1 The King’s Man. Su Tv8 spazio all’Europa League.

Venerdì 27 febbraio Sanremo resta protagonista, mentre Canale 5 ripropone Io sono Farah e Rete 4 Quarto Grado. Italia 1 trasmette Transformers e La7 un documentario dedicato al caso Calvi.

Sabato 28 febbraio chiusura con l’ultima serata del Festival. In alternativa, Canale 5 propone Come un gatto in tangenziale, Rai 3 manda in onda The Wolf of Wall Street e Italia 1 il film Sonic.