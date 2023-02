FUNKO CELEBRA IL POKÉMON DAY

In onore della giornata dedicata ai personaggi più amati, ecco i Funko Pop! dedicati ai Pokémon più iconici degli ultimi 25 anni!





Il 27 febbraio è il Pokémon Day, il giorno in cui tutto il mondo celebra gli adorabili personaggi scoperti per la prima volta nel 1996 in Pokémon Rosso e Pokémon Verde per GameBoy. Da allora, il fenomeno non si è mai fermato ampliandosi con il Gioco di Carte Collezionabili (GCC), serie animate, film e app.







Per omaggiare l’universo dei Pokémon, Funko presenta una linea di Pop! dedicati ai personaggi più amati. Da Pikachu a Mewtwo, sono disponibili i Pokémon più amati dalla prima alla nona generazione.

Altre News per: funkocelebrapokémon