Alexandra Daddario e Andrew Form, separazione dopo tre anni e un figlio

Alexandra Daddario e Andrew Form si separano dopo tre anni di matrimonio per scelta condivisa e senza scontri, puntando a tutelare il figlio di 15 mesi e mantenere un rapporto sereno anche dopo la rottura.

La relazione tra Alexandra Daddario e Andrew Form si chiude dopo poco più di tre anni di matrimonio. I due avevano iniziato a frequentarsi durante la pandemia, rendendo pubblica la storia nel 2021 e sposandosi l’anno successivo a New Orleans.

Dalla loro unione è nato un bambino, che oggi ha 15 mesi. In una nota diffusa congiuntamente, entrambi spiegano di voler proseguire come genitori presenti, chiedendo discrezione mentre affrontano questo passaggio della loro vita privata.

Alexandra Daddario e Andrew Form si separano dopo tre anni di matrimonio per una scelta maturata nel rispetto reciproco.

Form, produttore cinematografico di 57 anni, ha già due figli avuti dal precedente matrimonio con Jordana Brewster. Daddario, 39 anni, è invece tra i volti più riconosciuti del piccolo e grande schermo, anche grazie al successo di “The White Lotus”.

L’ultima uscita pubblica della coppia risale a settembre, a Los Angeles, durante un evento benefico. In quell’occasione non erano emersi segnali di tensione, rendendo la separazione inattesa per molti osservatori.

La scelta di gestire la fine del rapporto lontano da polemiche mette al centro la tutela del figlio e della sfera privata. Entrambi intendono mantenere un clima disteso, senza esposizioni mediatiche.

Per l’attrice si tratta di un periodo intenso sul piano professionale, tra nuovi progetti e riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni. Form continua invece a lavorare nel mondo della produzione, diviso tra impegni lavorativi e vita familiare.