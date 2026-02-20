Alexandra Daddario e Andrew Form si separano dopo tre anni di matrimonio per una scelta maturata nel rispetto reciproco. La coppia, sposata nel 2022, ha un figlio di 15 mesi e continuerà a crescerlo insieme mantenendo riservatezza.

Alexandra Daddario e il produttore Andrew Form hanno deciso di prendere strade diverse. La notizia è stata confermata da una dichiarazione ufficiale diffusa dal rappresentante dell’attrice.

La separazione, spiegano, è arrivata in modo condiviso e senza tensioni. I due continueranno a occuparsi insieme del figlio, nato poco più di un anno fa, mantenendo un rapporto collaborativo come genitori.

Non sono stati resi noti né il momento esatto della rottura né i motivi che hanno portato alla decisione. La coppia aveva celebrato il matrimonio nel giugno del 2022 a New Orleans.

Form è già padre di altri due figli, Julian di 12 anni e Rowan di 9, avuti dall’unione con l’attrice Jordana Brewster. Durante il matrimonio con lui, Daddario aveva assunto anche il ruolo di matrigna.

L’attrice è conosciuta per titoli come The White Lotus, Baywatch e Percy Jackson & The Olympians. Andrew Form, invece, ha firmato come produttore diverse pellicole di successo, tra cui alcuni capitoli di A Quiet Place e della saga The Purge.