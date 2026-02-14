Jessica Alba e Cash Warren, divorzio ufficiale dopo due anni di separazione

Jessica Alba e Cash Warren chiudono ufficialmente il matrimonio dopo due anni di separazione. Definiti gli accordi economici e la gestione dei beni, mentre entrambi hanno già intrapreso nuove relazioni.

Jessica Alba e Cash Warren hanno concluso in via definitiva il loro divorzio, a due anni dalla separazione. I documenti depositati in tribunale chiariscono gli ultimi dettagli dell’accordo tra i due, sposati dal 2008.

Secondo quanto stabilito, nessuno dei due verserà assegni di mantenimento all’altro. È stato però previsto un trasferimento economico di 3 milioni di dollari a favore di Warren per bilanciare la divisione del patrimonio. La cifra sarà corrisposta da Alba in due tranche da 1,5 milioni: una immediata e una a distanza di un anno.

La coppia, che ha condiviso oltre vent’anni insieme, si era separata nel 2024. L’attrice ha poi avviato la procedura di divorzio nel gennaio 2025, dopo 16 anni di matrimonio. Dalla relazione sono nati tre figli: Honor Marie, Haven Garner e Hayes.

All’epoca dell’annuncio, Alba aveva raccontato sui social un percorso personale che l’ha portata a ridefinire la propria vita, spiegando di voler intraprendere una nuova fase. Aveva anche ribadito l’impegno comune a mantenere un rapporto sereno per il bene dei figli, considerati la priorità assoluta.

Nonostante la fine della relazione, tra i due resta un clima disteso. Persone vicine alla coppia parlano di un rapporto amichevole, costruito attorno alla gestione condivisa della famiglia.

Alba e Warren si erano conosciuti nel 2004 sul set di “Fantastic Four” a Vancouver: lei protagonista nei panni di Sue Storm, lui assistente alla regia. Da allora avevano costruito una relazione solida, culminata nel matrimonio quattro anni più tardi.

Dopo la separazione, entrambi hanno voltato pagina anche sul piano sentimentale. Alba frequenta l’attore Danny Ramirez: i primi avvistamenti insieme risalgono alla primavera del 2025, quando erano stati fotografati mentre si scambiavano un bacio a Londra. Nei mesi successivi, i due sono apparsi più volte insieme anche a Los Angeles.

Anche Warren è stato accostato a una nuova relazione. Nell’estate del 2025 è stato visto in compagnia della modella Hana Sun Doerr durante una cena a Los Angeles. In precedenza, aveva commentato con toni distesi la nuova storia dell’ex moglie, dicendosi felice per lei.