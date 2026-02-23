Sanremo 2026 al via con Carlo Conti e tutti i Big in gara nella prima serata

Sanremo 2026 debutta il 24 febbraio con Carlo Conti alla guida e i 30 Big in gara, chiamati a esibirsi per la prima volta. Accanto a lui Laura Pausini e Can Yaman, mentre Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di carriera.

Si accendono le luci del Festival di Sanremo 2026 martedì 24 febbraio. La diretta su Rai1 parte alle 20.40 dal Teatro Ariston, con Carlo Conti nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. A precedere lo show, anche quest’anno, lo spazio “Prima Festival” con anticipazioni, collegamenti e curiosità affidati a Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.

La prima serata vedrà salire sul palco tutti e 30 i cantanti in gara. Ognuno presenterà il proprio brano inedito, ascoltato per la prima volta dal pubblico. A votare sarà la giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fine puntata verranno annunciati i cinque brani più apprezzati, senza indicare la classifica completa.

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti guida il Festival: Big in gara e duetti Il Festival di Sanremo 2026 scalda i motori: Carlo Conti si prepara alla conduzione e svela cast, duetti e ospiti della nuova edizione in programma a fine febbraio dall’Ariston, con 30 Big in gara e cinque serate di spettacolo.

Accanto a Conti ci saranno Laura Pausini e l’attore turco Can Yaman, scelti per affiancarlo nella conduzione. Tra gli ospiti spicca Tiziano Ferro, protagonista di un momento speciale: celebrerà i 25 anni di “Xdono” e dell’album “Rosso relativo”.

Il cantautore porterà anche dal vivo “Sono un grande”, brano che dà il titolo al suo ultimo disco già certificato oro. Alla vigilia ha condiviso l’emozione sui social, raccontando di sentirsi come agli inizi della carriera nonostante i 46 anni.

Spazio anche agli eventi fuori dall’Ariston. Max Pezzali si esibirà ogni sera dalla nave al largo della città, mentre sul palco di piazza Colombo è attesa Gaia, pronta ad animare uno dei punti chiave del Festival diffuso.