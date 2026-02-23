Fiorentina-Pisa oggi al Franchi, orario e probabili formazioni

Fiorentina-Pisa si gioca oggi alle 18.45 al Franchi dopo il successo europeo dei viola contro il Jagiellonia. La squadra di Vanoli cerca continuità anche in campionato contro un Pisa reduce dal ko con il Milan.

La Fiorentina torna davanti al proprio pubblico per la 26ª giornata di Serie A. I viola affrontano il Pisa oggi, lunedì 23 febbraio, con calcio d’inizio fissato alle 18.45 allo stadio Franchi.

Il gruppo guidato da Vanoli arriva da un momento positivo. In Europa è arrivato un netto 3-0 sul campo del Jagiellonia nell’andata dei playoff di Conference League, mentre in campionato l’ultima uscita si è chiusa con il 2-1 esterno contro il Como.

Dall’altra parte c’è un Pisa che ha cambiato guida tecnica con l’arrivo di Hiljemark al posto di Gilardino. I toscani, però, devono riscattare la sconfitta interna per 2-1 contro il Milan nell’ultimo turno.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, la Fiorentina dovrebbe schierarsi con De Gea tra i pali, difesa composta da Dodò, Ranieri, Pongracic e Parisi. In mezzo Fagioli agirà davanti alla retroguardia, con Harrison, Brescianini, Ndour e Solomon alle spalle di Kean.

Il Pisa dovrebbe rispondere con Nicolas in porta e una linea a tre formata da Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov. A centrocampo spazio a Touré, Loyola, Aebischer e Angori, mentre Moreo e Iling-Junior supporteranno Durosinmi in attacco.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e visibile sia in televisione tramite smart tv sia in streaming attraverso l’app e la piattaforma online del servizio.