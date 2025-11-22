Fiorentina-Juventus sabato 22 novembre: probabili formazioni, orario e diretta TV del match al Franchi

La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali con una sfida che può incidere sulla corsa salvezza e sulla zona Champions League. Oggi, sabato 22 novembre, allo stadio Franchi va in scena Fiorentina-Juventus, match cruciale per due squadre che arrivano con obiettivi e stati di forma opposti.

I viola di Paolo Vanoli, ultimi in classifica con soli 5 punti, cercano una prova di carattere per risalire da una posizione complicata. Dall’altra parte, la Juventus di Luciano Spalletti punta a una vittoria fondamentale per restare nelle prime posizioni e consolidare la propria corsa europea.

Leggi anche Cremonese-Juventus: orario, probabili formazioni e dove seguirla in tv e streaming

Calcio d’inizio fissato alle 18:00, con attenzione puntata sulle scelte dei due allenatori e sulle possibili sorprese nelle formazioni.

Probabili formazioni Fiorentina-Juventus

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

Dove vedere Fiorentina-Juventus

La partita sarà trasmessa su Dazn (anche in chiaro) e su Sky per gli abbonati con il servizio Zona Dazn (canale 214). Disponibile anche in streaming tramite l’app Dazn su smart TV, smartphone, tablet e PC.