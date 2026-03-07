Juventus-Pisa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Juventus e Pisa si affrontano sabato 7 marzo alle 20.45 nella 28ª giornata di Serie A. I bianconeri arrivano dal pareggio 3-3 contro la Roma dopo una rimonta nel finale, mentre i toscani hanno perso in casa con il Bologna.

La Juventus torna in campo sabato 7 marzo per la 28ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium i bianconeri ospitano il Pisa con calcio d’inizio fissato alle 20.45. La squadra allenata da Luciano Spalletti cerca continuità dopo il pareggio spettacolare ottenuto all’Olimpico contro la Roma.

Nell’ultimo turno i bianconeri hanno chiuso sul 3-3 una partita che sembrava persa. Sotto 3-1 contro la Roma, la Juventus ha recuperato nei minuti finali dello scontro diretto per la zona Champions. Un risultato che ha lasciato aperta la corsa alle posizioni europee.

Situazione diversa per il Pisa, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna. I toscani sono stati battuti 1-0 al termine di una gara equilibrata decisa nel finale dal gol di Odgaard. La squadra guidata da Hiljemark arriva a Torino con l’obiettivo di muovere la classifica.

Per la gara di questa sera Spalletti dovrebbe schierare Perin tra i pali con la difesa a tre composta da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo McKennie e Cambiaso agiranno sulle fasce, mentre Locatelli e Thuram formeranno la coppia centrale. Sulla trequarti spazio a Conceicao e Yildiz alle spalle dell’unica punta David.

Il Pisa dovrebbe rispondere con Nicolas in porta e una linea difensiva formata da Calabresi, Caracciolo e Coppola. A centrocampo Leris e Angori sulle corsie esterne, con Loyola, Aebischer e Marin in mezzo. In attacco la coppia composta da Moreo e Durosinmi.

La partita tra Juventus-Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn e sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, sulla piattaforma Dazn e su NOW.