Pedone travolto a Roma, morto 59enne: giovane alla guida si presenta ai vigili

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato investito a Roma da un’auto guidata da un 22enne, fuggito subito dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto nella notte in via di Torrenova, dove la vittima è stata sbalzata contro un altro veicolo.

Un uomo italiano di 59 anni ha perso la vita nella notte a Roma dopo essere stato investito da un’auto che si è allontanata senza fermarsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 00.30 in via di Torrenova.

Secondo i primi accertamenti, il pedone è stato colpito da una Peugeot 208 e, a causa della violenza dell’urto, è stato sbalzato contro un altro veicolo. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla: l’uomo è morto sul colpo.

Sul luogo dell’investimento sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi e ricostruire quanto accaduto.

Il conducente dell’auto, un ragazzo italiano di 22 anni, dopo essersi allontanato si è presentato successivamente agli agenti ed è stato denunciato. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.