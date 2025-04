Roma, pedone travolto e ucciso da un’auto sulla via Trionfale: morto un 47enne

Grave incidente stradale all’alba a Roma, sulla via Trionfale. Un uomo di 47 anni, di nazionalità peruviana, è stato investito e ucciso da una Lancia Y condotta da un ragazzo italiano di 19 anni. L’impatto è avvenuto intorno alle 4.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica. Il conducente è stato accompagnato all’ospedale Sant'Andrea per i test tossicologici e alcolemici di prassi. Le indagini sono ancora in corso.

Potrebbe interessarti anche:

Nucleare, colloqui Usa-Iran: Roma ospiterà il secondo round. Conferma del governo italiano

I negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran proseguiranno sabato a Roma, come confermato dal governo italiano. La notizia è stata anticipata da Axios, secondo cui l'amministrazione Trump si è detta ...

Nintendo arriva a Zoomarine, il parco divertimenti di Roma

DAL 12 APRILE NEL CUORE DEL PARCO DIVERTIMENTI DI ROMA A partire da aprile, presso il parco divertimenti e acquatico Zoomarine di Roma, è in arrivo un’esperienza interattiva in collaborazione ...

Roma: Incendio in un'abitazione ad Albano Laziale, deceduto un uomo di 69 anni, grave la figlia

Questa mattina, intorno alle 6, un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina di due piani in via Firenze ad Albano Laziale, nella località di Pavona. I vigili del fuoco, ...