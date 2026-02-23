Michele Riglietti muore a 19 anni in un incidente stradale a Morciano

Michele Riglietti è morto a 19 anni dopo aver perso il controllo dell’auto nella notte lungo una strada di campagna a Morciano. Stava rientrando verso casa con un’amica quando la vettura è uscita di strada e si è ribaltata.

Era alla guida della sua auto quando, poco dopo le 3, Michele Riglietti ha perso il controllo lungo via Santa Maria Maddalena, nella zona rurale di Morciano, in Valconca. Il giovane, residente a Vallefoglia, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in Romagna insieme a un’amica di 17 anni.

La vettura ha improvvisamente sbandato, finendo fuori carreggiata e colpendo due alberi sul lato destro. L’impatto ha fatto da trampolino: l’auto è precipitata nella scarpata per diversi metri, ribaltandosi. Lo schianto è stato violento e non ha lasciato scampo al ragazzo.

Per Michele non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, arrivati sul posto poco dopo l’allarme, lo hanno estratto dall’abitacolo ormai distrutto, ma era già senza vita. Il tetto della vettura, schiacciato nell’impatto, avrebbe aggravato le conseguenze.

Accanto a lui viaggiava una ragazza di 17 anni, rimasta ferita ma cosciente. Nonostante il buio, il freddo e il terreno fangoso, è riuscita a uscire dall’auto, risalire la scarpata e raggiungere una casa per chiedere aiuto. Un gesto che ha permesso di attivare subito i soccorsi.

La giovane è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non destano preoccupazione e dovrebbe riprendersi nel giro di poche settimane. I rilievi indicano che si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri di Morciano e Riccione. Le operazioni sono proseguite fino alla mattinata per la rimozione del mezzo e la ricostruzione della dinamica. Restano da chiarire le cause della perdita di controllo.

La notizia della morte del 19enne si è diffusa all’alba, colpendo profondamente Montecchio e Vallefoglia. La famiglia gestisce una pizzeria molto conosciuta in zona, aperta da alcuni anni e diventata un punto di riferimento. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria Assunta.