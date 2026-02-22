Michele Riglietti morto in incidente a Morciano di Romagna, ferita una 16enne

Michele Riglietti è morto in un incidente stradale dopo aver perso il controllo dell’auto a Morciano di Romagna. Il 19enne si è schiantato contro alcuni alberi prima di finire in una scarpata. Ferita ma fuori pericolo la ragazza di 16 anni con lui.

Un violento schianto nella notte è costato la vita a Michele Riglietti, 19 anni, residente a Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino. Il giovane era al volante di una Bmw quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo lungo via Santa Maria Maddalena, a Morciano di Romagna.

L’auto ha colpito un albero ad alta velocità, ha urtato contro un secondo tronco e poi è precipitata in una scarpata. All’arrivo dei soccorsi il veicolo era completamente distrutto. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo con cesoie e divaricatori per estrarre il corpo del ragazzo, rimasto incastrato tra le lamiere.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne, morto con ogni probabilità sul colpo per la violenza dell’impatto. In auto con lui c’era una ragazza di 16 anni, che è riuscita a uscire dall’abitacolo subito dopo l’incidente.

Nonostante le ferite e lo shock, la giovane ha risalito la scarpata nel buio e nel fango, raggiungendo un’abitazione vicina per chiedere aiuto. È stata poi soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata: le sue condizioni non sono gravi.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Dai primi riscontri si tratterebbe di un incidente autonomo: nessun altro veicolo è stato coinvolto. I segni lasciati sugli alberi confermano l’impatto violento prima del ribaltamento nella scarpata.

La notizia della morte di Riglietti ha colpito profondamente la comunità di Vallefoglia e dell’area tra Pesaro e Urbino. Il ragazzo era conosciuto anche per la sua passione per la musica e per l’attività da dj che portava avanti da alcuni anni.