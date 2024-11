Tragico incidente stradale a Ceccano: muore un giovane di 20 anni

Nella notte tra l'8 e il 9 novembre 2024, intorno alle 2:00, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Ceccano, in provincia di Frosinone. Un giovane di 20 anni ha perso la vita sulla strada Asi-asse attrezzato, dopo l'incrocio con via Anime Sante in direzione Ceccano.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, il giovane era alla guida di una Peugeot 206, di proprietà della madre. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che ha sbandato violentemente, impattando contro il guardrail e capovolgendosi più volte sulla carreggiata. Durante il ribaltamento, il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, riportando ferite fatali. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo senza successo.

A bordo dell'auto viaggiavano anche altri due giovani, un 19enne e un 16enne, entrambi residenti a Ceccano. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Spaziani di Frosinone per accertamenti; le loro condizioni non destano preoccupazione e non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frosinone, una pattuglia di Giuliano di Roma e il comandante della stazione di Ceccano, per effettuare i rilievi e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell'accaduto.