Alessia Marcuzzi: Un Weekend di Relax a Capri Senza Compagni, Ma con Amiche e Progetti

Alessia Marcuzzi, la celebre conduttrice di "Boomerissima," ha recentemente trascorso un rilassante weekend sull'incantevole isola di Capri in compagnia delle sue amiche più care. Un momento di pausa ben meritato, lontano dagli affanni della vita quotidiana e senza un uomo al suo fianco, come riferito dal settimanale Chi.

Il Relax a Capri

Per Alessia, Capri è diventata una destinazione preferita per staccare la spina e dedicarsi del tempo per sé stessa. In questa occasione, ha condiviso questa parentesi di relax con le sue amiche di lunga data e con la rinomata "padrona" dell'Isola, la nota Marcellina.

Nonostante il buon cibo e il divertimento abbiano fatto parte del suo weekend, la linea impeccabile di Alessia non è passata inosservata. Anche chi l'ha incontrata per le vie di Capri ha potuto apprezzarne la bellezza senza alcun imbarazzo. Ma la vera protagonista del suo relax è stata indubbiamente lei stessa.

Alessia Marcuzzi e l'Amore

Al momento, nella vita di Alessia, non c'è spazio per un nuovo amore, ma c'è una passione che la tiene viva e vibrante: il suo lavoro. La conduttrice ha da tempo intrapreso un progetto che rispecchia le sue passioni personali, scrivendo il suo destino. "Boomerissima" è stato un grande successo e un progetto che desidera replicare. La "sfida" eterna tra generazioni, che tornerà in onda il 31 ottobre su Raidue, rimane un punto fermo nel suo percorso professionale.

Naturalmente, c'è un vuoto che Alessia sente, la mancanza di un uomo nella sua vita. Anche suo figlio Tommaso, ormai adulto, vive e lavora a Milano, la stessa città in cui risiede e lavora suo padre, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Tuttavia, Alessia ha scelto di concentrare tutte le sue attenzioni sulla sua figlia Mia, che ha 12 anni, un'età cruciale, mettendola al primo posto nella sua vita. Per questo motivo, un nuovo amore può attendere, ma quando arriverà, sarà una persona che Alessia sarà pronta a conoscere e accogliere nella sua vita con apertura e gioia.

Altre News per: alessiamarcuzziweekendrelaxcaprisenzacompagni