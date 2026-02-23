Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie Lucia Salcone e il finto incidente

Ciro Caliendo è stato arrestato per l’omicidio della moglie Lucia Salcone dopo un incidente simulato. Gli investigatori hanno scoperto tracce di liquido infiammabile nell’auto e incongruenze nella sua versione dei fatti.

