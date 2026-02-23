Milano Cortina chiude i Giochi, record per l'Italia e bandiera alla Francia

Milano Cortina chiude le Olimpiadi invernali 2026 con la cerimonia all’Arena di Verona per la fine delle gare. Dopo due settimane intense, l’Italia registra il miglior risultato di sempre con 30 medaglie e il passaggio di consegne alla Francia.

Si è conclusa all’Arena di Verona l’avventura delle Olimpiadi invernali 2026, con la cerimonia finale che ha salutato atleti e delegazioni dopo due settimane di gare. L’Italia archivia un’edizione oltre le attese, segnata da risultati di rilievo e da un clima di partecipazione diffuso.

Durante la serata, la bandiera olimpica è stata consegnata alla Francia, che ospiterà i Giochi del 2030 nelle Alpi. La presidente del Cio Kirsty Coventry ha ringraziato il Paese per l’accoglienza e l’atmosfera creata sugli spalti, quindi ha pronunciato la formula ufficiale di chiusura.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, Italia da record: già 23 medaglie conquistate Milano Cortina 2026, Italia vola nel medagliere grazie a risultati diffusi in più discipline e a un bottino già superiore a Lillehammer 1994.

Nel suo intervento, Giovanni Malagò ha rivolto un pensiero ai più giovani, indicando nello sport uno strumento concreto di crescita. Ha poi ricordato che tra poche settimane le stesse sedi torneranno protagoniste con i Giochi Paralimpici, mantenendo lo stesso spirito e l’organizzazione già collaudata.

La cerimonia ha offerto momenti spettacolari, con l’ingresso della delegazione italiana accolto da un lungo applauso. In piedi anche le autorità presenti, tra cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seduta accanto ai vertici istituzionali e olimpici.

Nel medagliere domina la Norvegia, trascinata da Johannes Høsflot Klaebo, capace di vincere tutte le gare di sci di fondo in programma. Gli scandinavi chiudono con 41 podi complessivi, di cui 18 ori, migliorando i risultati delle ultime edizioni.

Alle spalle della Norvegia si piazzano gli Stati Uniti, che conquistano l’ultimo titolo in palio battendo il Canada nella finale di hockey maschile dopo l’overtime. Per la squadra americana arrivano 33 medaglie, con 12 ori.

L’Italia firma il suo miglior bottino di sempre con 30 medaglie, tra cui 10 ori. Tra le protagoniste spiccano Francesca Lollobrigida, oro nei 3000 e nei 5000 metri, e Federica Brignone, vincitrice in super G e slalom gigante a meno di un anno da un grave infortunio.

Nonostante il numero elevato di podi, gli azzurri restano fuori dal terzo posto, occupato dall’Olanda grazie a un argento in più a parità di ori. Decisive le gare finali del pattinaggio di velocità. L’ultima medaglia italiana arriva con il bronzo di Andrea Giovannini.

Più indietro la Germania, quinta con 26 medaglie e 8 ori, in calo rispetto alle precedenti Olimpiadi. Cala così il sipario su Milano Cortina 2026, mentre l’attenzione si sposta già verso le prossime sfide internazionali.