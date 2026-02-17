Milano Cortina 2026, Italia da record: già 23 medaglie conquistate

Milano Cortina 2026, Italia vola nel medagliere grazie a risultati diffusi in più discipline e a un bottino già superiore a Lillehammer 1994. Decisive le prestazioni nelle gare di squadra e negli sport su ghiaccio.

L’Italia ha già raccolto 23 medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026, con un bilancio provvisorio di 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. Un risultato che supera quanto ottenuto a Lillehammer nel 1994, quando gli azzurri si fermarono a quota 20 podi.

Gli atleti italiani sono impegnati in 16 discipline distribuite tra Antholz-Anterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano e Tesero. Le sedi di gara stanno accompagnando una spedizione ricca di risultati, con podi arrivati sia nelle competizioni individuali sia nelle prove a squadre.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, prime medaglie oggi: Paris, Franzoni, Matteoli e tutti gli italiani in gara Oggi, sabato 7 febbraio, partono le prime gare da medaglia di Milano Cortina 2026.

Tra i successi più rilevanti c’è quello nello short track, dove la staffetta mista composta da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, insieme alle riserve Chiara Betti e Luca Spechenhauser, ha conquistato una medaglia.

Arriva un podio anche dallo slittino grazie alla prova della staffetta a squadre formata da Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer, protagonisti di una gara solida che ha portato un altro risultato importante al medagliere italiano.