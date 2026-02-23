Max Pezzali tra Sanremo e la nave spettacolo, il 2026 parte dal mare

Max Pezzali sceglie il mare invece dell’Ariston e lancia una serie di concerti su una nave durante il Festival. Una scelta legata al suo rapporto difficile con Sanremo e alla voglia di portare uno spettacolo diverso.

Mentre il Festival di Sanremo va in scena all’Ariston, Max Pezzali segue una strada alternativa e si esibisce su una nave al largo della costa ligure. Dal 24 al 28 febbraio porta sul palco galleggiante cinque serate di musica, trasformando la crociera in un evento parallelo fatto di live e intrattenimento.

Il progetto, chiamato “The Party Boat”, nasce come una vera e propria festa itinerante. Ogni sera cambia tema, con scalette costruite come medley pensati per far cantare il pubblico. L’obiettivo è semplice: riprodurre l’energia dei concerti e trasmettere leggerezza, senza inseguire messaggi o attualità.

Sulla nave tutto richiama l’universo degli 883. Ci sono spazi personalizzati, una sala giochi, un pub ispirato a “Nord Sud Ovest Est” e persino aree dedicate alle canzoni più note. Un ambiente pensato per chi segue Pezzali da anni e per chi vuole vivere un’esperienza immersiva.

Non ci sarà però Mauro Repetto. L’ex compagno degli 883 resta fuori dal progetto per una scelta precisa. Pezzali preferisce evitare reunion prevedibili, lasciando aperta la possibilità di un incontro solo quando potrà sorprendere davvero il pubblico.

Il rapporto con Sanremo resta complicato. In passato, racconta, non si è mai sentito nel posto giusto o con il brano adatto. Oggi questo evento in mare diventa una sorta di ritorno indiretto, un modo per esserci senza salire sul palco dell’Ariston.

Il 2026 si preannuncia intenso. Dopo la crociera partirà il primo tour europeo, seguito dai concerti negli stadi già vicini al tutto esaurito. A chiudere l’anno sarà una lunga serie di date a Milano, con una residency pensata come un grande ritrovo musicale.

In arrivo anche nuova musica con Max Forever Vol.2, tra brani inediti e versioni rivisitate. Per Pezzali scrivere resta la parte più stimolante del lavoro, indipendentemente dal successo dei singoli pezzi.

Parallelamente torna in tv la serie sugli 883, con nuovi episodi attesi da ottobre. Un racconto che ripercorre gli inizi di due ragazzi di provincia e il loro percorso fino al successo, una storia che continua a incuriosire anche a distanza di anni.