Coppia trovata morta in tenda ad Ascoli, sospetta intossicazione da monossido

Maria Alejandra Nigrotti e Evandro Maravalli sono stati trovati senza vita in una tenda ad Ascoli Piceno, probabilmente uccisi da esalazioni di monossido. La donna, incinta di otto mesi, viveva lì da pochi giorni con il compagno.

I corpi di Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, e di Evandro Maravalli, 29, sono stati scoperti senza vita in una tenda allestita vicino al fiume Tronto, sotto il ponte della circonvallazione in via San Serafino da Montegranaro, ad Ascoli Piceno. La donna, di origine colombiana ma residente in città, era all’ottavo mese di gravidanza.

L’allarme è partito sabato mattina, quando un’amica della giovane, non riuscendo a contattarla, ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, sanitari del 118, carabinieri e polizia. I soccorritori hanno raggiunto la tenda percorrendo il sentiero lungo il ponte, ma per i due non c’era più nulla da fare.

All’interno del riparo è stata trovata una piccola stufa, probabilmente utilizzata per affrontare il freddo notturno. L’ipotesi più concreta è quella di una intossicazione da monossido di carbonio, ma gli accertamenti iniziali non hanno rilevato segni evidenti di violenza.

Gli investigatori stanno comunque valutando ogni possibilità. Tra le piste al vaglio c’è anche quella di un malore improvviso, legato a condizioni personali pregresse. La Procura di Ascoli ha aperto un fascicolo e potrebbe disporre esami tossicologici per chiarire se siano state assunte sostanze.

Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale Mazzoni, dove sarà eseguita l’autopsia. Il magistrato potrebbe affidare ulteriori verifiche a un consulente tecnico per definire con precisione le cause del decesso.

Le indagini sono seguite dalla squadra mobile, con il supporto della scientifica. Gli agenti stanno ricostruendo le ultime ore della coppia e ascoltando amici e conoscenti. Dai primi riscontri, i due erano seguiti dai servizi sociali: alla donna era stato proposto un alloggio, che avrebbe rifiutato per restare con il compagno, al momento senza lavoro.