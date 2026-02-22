Bambina di 3 anni travolta da un'auto a Vernio muore dopo l'incidente

Una bambina di 3 anni è morta a Mercatale di Vernio dopo essere stata investita mentre attraversava la strada, sfuggendo alla madre. L’incidente è avvenuto sulla regionale 325, con soccorsi immediati ma inutili.

Una bambina di tre anni ha perso la vita nella serata di domenica 22 febbraio a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si sarebbe allontanata all’improvviso dalla madre, attraversando la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un veicolo. L’impatto è stato violento e il corpo è stato sbalzato per diversi metri.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Vernio e una della Misericordia di Vaiano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, proseguendo le manovre per oltre un’ora, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Durante le operazioni di soccorso è intervenuta anche la madre, che ha avuto un malore ed è stata assistita dal personale sanitario. I carabinieri di Vernio hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.