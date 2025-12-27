Incidente a Pistoia: suocera travolta da un'auto, la nuora muore per un malore

A #Pistoia, nel pomeriggio di Santo Stefano, un #incidente lungo via Fiorentina ha coinvolto due donne della stessa famiglia: una è morta investita da un'auto, l'altra, colpita da un malore, è deceduta poco dopo.

Un pomeriggio di Santo Stefano si è trasformato in tragedia a Pistoia, dove un incidente stradale ha causato la morte di due donne appartenenti alla stessa famiglia. Il dramma si è verificato nel tardo pomeriggio lungo via Fiorentina, nella zona dello Sperone, poco prima delle 18.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, una vettura diretta verso Bottegone ha investito due donne che stavano camminando lungo la strada. Le persone coinvolte erano una suocera e la nuora, entrambe residenti nella zona.

A subire l’impatto diretto con l’auto sarebbe stata la più anziana, Liliana Podestà, 87 anni. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche, richiedendo un intervento sanitario immediato.

La nuora, Laura Mecheri, 59 anni, non sarebbe stata colpita dal veicolo. Tuttavia, alla vista della suocera gravemente ferita, avrebbe accusato un improvviso malore che si è rivelato fatale nel giro di pochi istanti.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente con le ambulanze della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, affiancate dall’automedica. Per la donna di 59 anni i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

La donna di 87 anni è stata invece trasportata in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è arrivata in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, è morta poco dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate.

La dinamica dell’investimento è ora al centro degli accertamenti della polizia municipale di Pistoia, impegnata a chiarire le cause e le responsabilità dell’accaduto.