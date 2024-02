Florida: Bambina di 7 Anni muore travolta dalla sabbia mentre gioca in spiaggia

Una bambina di 7 anni, Sloan Mattingly, ha perso la vita in una tragica circostanza mentre giocava in spiaggia a Lauderdale-by-the-Sea, in Florida. La piccola, insieme al fratello Maddox di 9 anni, stava scavando una buca profonda circa 1,8 metri quando entrambi sono stati improvvisamente travolti dalla sabbia. Nonostante i tentativi di soccorso, che hanno visto i bambini liberati dopo circa 20 minuti dall'incidente e successivamente trasportati in ospedale, per Sloan non c'è stato nulla da fare. La comunità online ha risposto attivando una raccolta fondi a sostegno della famiglia Mattingly in questo momento di profondo dolore.