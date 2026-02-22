Steve Irwin ricordato dalla famiglia nel giorno del suo 64° compleanno

Steve Irwin viene ricordato dalla famiglia nel giorno del suo 64° compleanno, celebrato con foto e messaggi affettuosi condivisi sui social insieme a ricordi legati all’Australia Zoo e alla sua eredità nella tutela degli animali.

Il 22 febbraio la famiglia di Steve Irwin ha celebrato quello che sarebbe stato il suo 64° compleanno con una serie di omaggi pubblici. La figura del celebre divulgatore e amante della natura continua a essere viva nei ricordi dei suoi cari e di chi ha seguito il suo lavoro.

Bindi Irwin ha pubblicato alcune fotografie d’archivio che la ritraggono insieme al padre e al fratello Robert quando erano bambini, all’interno dell’Australia Zoo. Nel suo messaggio ha raccontato quanto le manchi ancora oggi, aggiungendo un dettaglio personale sulla figlia Grace, che a quattro anni lo considera una sorta di angelo custode.

Anche Robert Irwin ha scelto di condividere uno scatto del passato, in cui compare accanto al padre da piccolo. Ha scritto che Steve resta una presenza costante nella sua vita, una fonte di ispirazione quotidiana che guida ancora le sue scelte, soprattutto nel lavoro legato alla conservazione degli animali.

Terri Irwin ha voluto partecipare al ricordo con parole dedicate al marito, invitando chi lo ha ammirato a sostenere le iniziative per la tutela della fauna selvatica. Un modo per tenere viva la missione che Steve aveva portato avanti fino alla fine.

Il noto volto televisivo australiano morì nel 2006 a 44 anni, colpito da una razza durante le riprese di un documentario. Da allora, la sua famiglia continua a portare avanti il suo impegno e a raccontarne la storia.