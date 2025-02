Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno

Oggi, 5 febbraio 2025, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 67 anni. Il celebre conduttore televisivo italiano, scomparso nel 2018 a causa di un'emorragia cerebrale, è ancora vivo nella memoria di amici e colleghi. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, ha condiviso una foto d'epoca che li ritrae insieme sorridenti, accompagnata dalla didascalia: "Oggi compleanno di Fabrizio".

Recentemente, durante un collegamento a "Domenica In", Conti ha espresso il dispiacere per l'assenza di Frizzi nella conduzione del Festival, affermando: "Ci sarebbe stato sicuramente anche Fabrizio quest'anno, ma nel nostro lavoro non conta quanti Sanremo hai fatto ma l'affetto del pubblico, e Fabrizio l'ha ricevuto. E questo credo che valga di più di tanti Sanremo".

Anche Antonella Clerici, co-conduttrice con Conti nella prima serata del Festival, ha ricordato Frizzi durante la trasmissione "È sempre Mezzogiorno" su Rai 1, dichiarando: "Continuerò a ricordarlo per sempre, non solo oggi, perché penso che per una persona che ha lavorato nel mondo dello spettacolo essere ricordato è la cosa più bella che ci sia".

Sanremo 2025: Carlo Conti svela i duetti e anticipa le serate del Festival - Carlo Conti, in collegamento con Nunzia De Girolamo nel programma "Maschio Selvaggio" su Radio2, ha rivelato alcuni dettagli sui duetti della prossima edizione di Sanremo 2025. Tra le anticipazioni, Marco Masini e Fedez eseguiranno insieme il brano "Bella Stronza".

Sanremo 2025: Carlo Conti svela i co-conduttori tra musica, comicità e glamour - Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston per il 75esimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. La rivelazione è avvenuta in diretta al Tg1, dove il direttore artistico ha illustrato una conduzione corale e diversificata, con un cast composto da artisti e personaggi dello spettacolo provenienti da mondi differenti.

Sanremo 2025, annunciati i titoli dei brani in gara da Carlo Conti - L'edizione 2025 del Festival di Sanremo prende forma con l'annuncio ufficiale dei titoli delle canzoni in gara, rivelati durante la serata speciale di Rai1 "Sarà Sanremo". Il direttore artistico Carlo Conti ha svelato i brani che saranno protagonisti sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio.