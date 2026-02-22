Miley Cyrus torna a Hannah Montana per uno speciale girato a Malibu

Miley Cyrus è stata avvistata a Malibu mentre gira uno speciale per i 20 anni di Hannah Montana, richiamando l’iconico passato Disney con parrucca bionda e Mustang nera lungo la costa californiana.

Miley Cyrus è riapparsa nei panni di Hannah Montana durante alcune riprese a Malibu, trasformando la località californiana in un set dal sapore nostalgico. Sabato la cantante è stata vista lungo la costa insieme alla troupe, con la celebre parrucca bionda platino, grandi occhiali da sole e un look total black.

Tra gli elementi che hanno attirato più attenzione c’è l’auto scelta per le scene: una Ford Mustang cabrio nera, identica a quella guidata dal personaggio nella serie originale. Nei primi episodi, quella vettura era diventata uno dei simboli della doppia vita della protagonista, tra palchi e quotidianità a Malibu.

Le immagini dal set non sembrano legate a un semplice omaggio. La stessa Mustang compare infatti anche nel teaser dello speciale Disney+ previsto per marzo 2026, segno che le riprese puntano a ricreare alcune delle scene più riconoscibili della serie.

Durante le pause, Miley si è fermata a parlare con i tecnici e a sistemare la parrucca, mentre i mezzi di produzione occupavano la zona. L’atmosfera sul set richiama chiaramente l’estetica “best of both worlds” che aveva segnato l’inizio della sua carriera.

Nel tempo l’artista ha preso le distanze dal periodo Disney, ma queste immagini mostrano un ritorno deciso a quell’epoca, con un approccio più consapevole e una rilettura fedele dell’iconico personaggio.