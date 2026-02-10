Miley Cyrus torna a tatuarsi e sceglie una frase in italiano: il significato inciso sotto la clavicola

Scelta sorprendente per Miley Cyrus, che torna a tatuarsi dopo aver parlato di ripensamenti. Questa volta sulla pelle compare una frase in italiano, mostrata sui social, che racconta un legame personale con il nostro Paese.

Miley Cyrus ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla lunga collezione che segna il suo corpo. Dopo aver raccontato negli ultimi mesi di non essere del tutto soddisfatta di alcune scelte passate, la cantante americana ha deciso comunque di incidere ancora una volta la pelle.

Il nuovo tatuaggio è apparso sui social, dove la 34enne ha mostrato una scritta breve, tracciata sotto la clavicola. La frase è in italiano e recita “Ognuno ha un angelo”. Poche parole, lineari, ma dal significato aperto e personale.

Nata nel 1992 a Franklin, nel Tennessee, Cyrus ha più volte dimostrato un rapporto particolare con l’Italia. La scelta della lingua non è casuale e si inserisce in una serie di riferimenti al nostro Paese che la cantante ha portato anche sul proprio corpo.

Non è infatti la prima volta che l’Italia entra nella sua pelle. Nel 2019, durante una vacanza, Miley Cyrus si era tatuata sul braccio il Biscione, simbolo storico legato a Milano e alla famiglia Visconti.

Nel corso degli anni, la cantante ha trasformato il proprio corpo in una sorta di diario visivo. Tra i tatuaggi più riconoscibili compaiono la parola “Freedom” e un disegno legato alla moto del padre, Billy Ray Cyrus, omaggio diretto alle sue radici familiari.

Più di recente, Miley ha inciso anche la parola “Muse”, segnale di una fase creativa intensa. Il nuovo tatuaggio in italiano si aggiunge a questo racconto personale, fatto di simboli, frasi e riferimenti che accompagnano la sua carriera e la sua vita.