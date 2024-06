Miley Cyrus rivela il lato oscuro ereditato dal padre e loda la madre Tish

In una recente intervista con David Letterman per il programma Netflix "My Next Guest Needs No Introduction", Miley Cyrus ha discusso apertamente della sua complicata relazione familiare, rivelando di aver ereditato un tratto tossico dal padre Billy Ray Cyrus. La cantante ha attribuito al padre il suo narcisismo, un aspetto del suo carattere che considera negativo.

Miley ha spiegato come questo tratto abbia influenzato il suo comportamento durante l'infanzia, facendole concentrare solo su se stessa, specialmente durante il periodo in cui si trasferì a Los Angeles per recitare in "Hannah Montana". Tuttavia, nonostante la critica, Miley ha riconosciuto il contributo fondamentale del padre nella sua vita, sottolineando che senza di lui non sarebbe diventata la persona creativa e artistica che è oggi.

Durante l'intervista, Miley ha anche lodato sua madre, Tish Cyrus, definendola il suo "eroe" e la vera figura genitoriale che l'ha cresciuta. Ha evidenziato come Tish sia stata il pilastro della sua educazione e della sua vita, contrastando così il difficile rapporto con Billy Ray, soprattutto in seguito al divorzio dei genitori.

La cantante ha riconosciuto le difficoltà affrontate dal padre nella sua infanzia e come il suo successo abbia aperto la strada per la carriera di Miley. Tuttavia, ha ammesso che il loro rapporto è stato complicato, soprattutto dopo la separazione di Billy Ray da Tish, che ha portato Miley ad avvicinarsi di più alla madre.

Nonostante le tensioni passate, sembra che ci siano segnali di riavvicinamento tra Miley e Billy Ray. Recentemente, Billy Ray ha pubblicato un tributo alla figlia, definendola una "sopravvissuta e una vera artista". Questo gesto potrebbe indicare un tentativo di riconciliazione da parte del padre, soprattutto in un momento in cui sta affrontando la separazione dalla sua ultima moglie, Firerose, accusata di "comportamento coniugale inappropriato".