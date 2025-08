Rocio Munoz Morales dopo il caso Bova: 'In Calabria con le mie figlie, qui sono felice

Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e torna per la prima volta in pubblico dopo il clamore suscitato dal caso che ha coinvolto il suo ex compagno, l'attore Raoul Bova. L’attrice spagnola ha partecipato al Magna Graecia Film Festival a Soverato, in Calabria, terra che ha definito speciale e in cui sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme alle sue figlie, Luna e Alma, e alla madre.

Durante l’incontro, Rocio ha espresso apertamente il suo amore per la regione: «Per me è una grandissima emozione tornare in Calabria. Qui mi sento a casa, riconosco i volti delle persone. Negli ultimi giorni ho visitato anche luoghi nuovi insieme alle mie bambine e a mia mamma, e ogni volta ritrovo sorrisi autentici e posti sorprendenti. Tutto questo mi rende felice».

Leggi anche Rocio Munoz Morales svela un retroscena imbarazzante su Raoul Bova in diretta TV

La Morales ha proseguito con parole affettuose per la Calabria, definendola una terra che si mostra senza maschere: «La Calabria mi arriva così com’è, nelle sue bellezze e nelle sue difficoltà. È una terra che accoglie e non ha timore di mostrarsi autentica».

L’attrice ha poi parlato brevemente del proprio carattere, rivelando il suo spirito avventuroso: «Amo le sfide, le situazioni prevedibili mi annoiano, sono fatta così». Frasi accolte da un lungo applauso del pubblico, al quale Rocio ha reagito con ironia e semplicità: «Perché applaudite? Non ho detto nulla di speciale», ha replicato sorridendo.

Questa apparizione segna il ritorno sulla scena pubblica dell’attrice dopo lo scandalo che ha coinvolto Raoul Bova, al centro delle polemiche per la diffusione online delle chat private con la modella Martina Ceretti. Il caso, esploso il 21 luglio scorso dopo la pubblicazione delle conversazioni nel podcast "Falsissimo" di Fabrizio Corona, è attualmente oggetto di indagini da parte della procura di Roma.