Samantha De Grenet e Sanremo 1996, la chiamata di Pippo Baudo e la scelta finale su Sabrina Ferilli
Samantha De Grenet torna a parlare di Sanremo e racconta un episodio rimasto a lungo privato: una chiamata diretta di Pippo Baudo e un incontro in Rai che sembrava aprirle le porte dell’Ariston nel 1996.
Un ricordo rimasto vivo per anni riaffiora durante una recente apparizione televisiva di Samantha De Grenet. L’ex showgirl ha svelato di essere stata contattata personalmente da Pippo Baudo per un possibile ruolo al Festival di Sanremo del 1996, in un momento in cui la sua popolarità era al massimo.
La convocazione arrivò negli uffici Rai, dove Baudo volle incontrarla di persona. Un colloquio che lei descrive come intenso e carico di emozione, segnato dall’ammirazione per uno dei volti simbolo della televisione italiana. Per De Grenet, sedersi di fronte a lui rappresentava già un traguardo.
Durante la conversazione si parlò apertamente del Festival. Tra i dettagli emersi, anche una domanda che per chi conosce Sanremo ha un significato preciso: la capacità di scendere una scalinata, gesto iconico del palco dell’Ariston. Un segnale che lasciava intendere una candidatura concreta.
Nonostante le premesse, la decisione finale prese un’altra direzione. Baudo optò per una coppia diversa, chiamando Sabrina Ferilli ad affiancare Valeria Mazza, allora volto internazionale della moda. Una scelta che cambiò la composizione del Festival di quell’anno.
A distanza di tempo, De Grenet guarda a quell’episodio senza rimpianti, ma con la consapevolezza di aver sfiorato uno dei palchi più ambiti dello spettacolo italiano. Un capitolo poco noto che oggi aggiunge un tassello alla storia di Sanremo.