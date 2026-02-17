Sanremo 2026, Fiorello punta su Fedez e Masini: le sue previsioni sul podio

Home / Social News / Sanremo 2026, Fiorello punta su Fedez e Masini: le sue previsioni sul podio

Fiorello lancia i suoi pronostici su Sanremo 2026 perché il Festival è alle porte: in radio indica Fedez e Masini come vincitori e immagina un podio con Ditonellapiaga e Serena Brancale, tra battute e finte rivelazioni.

Sanremo 2026, Fiorello punta su Fedez e Masini: le sue previsioni sul podio