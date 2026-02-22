Auto fuori strada a Morciano di Romagna, morto un 19enne ferita grave una 16enne

Un 19enne muore dopo che la sua auto esce di strada e finisce contro due alberi a Morciano di Romagna, probabilmente per perdita di controllo. Con lui una 16enne, ferita grave, che ha raggiunto a piedi una casa per chiedere aiuto.

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte in un incidente avvenuto a Morciano di Romagna, nel Riminese. L’auto che guidava è uscita dalla carreggiata poco dopo le 3, terminando la corsa in modo violento fuori strada.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la vettura – una Bmw – avrebbe sbandato autonomamente, colpendo due alberi prima di finire lungo una scarpata. L’impatto è stato devastante e il giovane, originario del Pesarese, è rimasto incastrato nell’abitacolo senza possibilità di salvarsi.

Accanto a lui viaggiava una ragazza di 16 anni. Nonostante le ferite, è riuscita a uscire dalla macchina e a risalire il pendio nel buio, tra fango e sterpaglie, fino a raggiungere un’abitazione nelle vicinanze per chiedere aiuto.

I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti. La giovane è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica, al momento ritenuta un’uscita di strada autonoma.