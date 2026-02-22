Anziano colpito da un ramo durante la potatura muore a Montecchio Emilia

Un uomo di 80 anni è morto a Montecchio Emilia dopo essere stato colpito da un ramo caduto durante lavori di potatura. L’anziano era andato a trovare un amico quando è avvenuto l’incidente nel cortile di casa.

Un intervento di manutenzione del verde si è trasformato in tragedia nel Reggiano. Nel pomeriggio, in via IV Novembre a Montecchio Emilia, un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un grosso ramo appena tagliato.

L’anziano, residente in paese e originario della Sicilia, si era recato nell’abitazione di un amico di lunga data. In quel momento nel giardino erano in corso lavori di potatura affidati a una ditta specializzata con sede a Traversetolo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nel cortile quando una parte dell’albero, appena recisa, è precipitata colpendolo in pieno. L’impatto è stato estremamente violento e non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e gli operatori della Medicina del Lavoro.

Gli accertamenti sono ora in corso per chiarire ogni aspetto dell’accaduto, in particolare le condizioni di sicurezza del cantiere e la delimitazione dell’area durante i lavori. Il fascicolo è seguito dalla procura di Reggio Emilia.