Carlo Conti tra Sanremo e Fiorentina sceglie il cuore e scherza sugli ascolti

Carlo Conti scherza su Sanremo 2026 e rivela di preferire la Fiorentina salva al successo del festival, aggiungendo anche una battuta sull’abbronzatura mentre si gode il sole ligure nei giorni che precedono la kermesse.

A pochi giorni dal via del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti continua a intervenire pubblicamente con il suo stile leggero. Il conduttore e direttore artistico dell’edizione si divide tra impegni organizzativi e interviste, senza rinunciare a qualche battuta.

Durante un collegamento al Tg1, gli è stato chiesto di scegliere tra un festival da record e una stagione più serena per la sua squadra del cuore. La risposta è arrivata senza esitazioni: meglio la Fiorentina fuori dai guai. Conti ha ribadito quanto tenga alle sorti del club viola, auspicando una salvezza rapida per evitare tensioni.

Non solo calcio. Nella stessa intervista il conduttore ha ironizzato anche sugli ascolti della manifestazione. Messo di fronte alla scelta tra share elevati e una tintarella impeccabile, ha scelto la seconda opzione, scherzando sul fatto di approfittare di ogni momento di sole nella città ligure.

Tra una prova e l’altra, Conti si concede quindi qualche pausa all’aperto, mostrando un approccio rilassato alla vigilia dell’evento. Un modo per stemperare la pressione che accompagna ogni edizione del Festival più seguito della televisione italiana.