Sanremo 2025: Ottimi ascolti per la prima serata con Carlo Conti

La prima serata del Festival di Sanremo 2025, condotta da Carlo Conti affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha registrato un notevole successo in termini di ascolti. Secondo i dati della Total Audience, che includono le visualizzazioni su televisione, computer, tablet e smartphone, l'evento è stato seguito da 12.600.000 spettatori, raggiungendo il 65,3% di share.

Rispetto all'edizione precedente del 2024, che aveva ottenuto una media di 10.561.000 spettatori con il 65,1% di share basandosi sui soli dati televisivi, si osserva un incremento sia in termini di spettatori che di share.

Analizzando le diverse fasi della serata, "Sanremo Start" (20:41 – 21:10) ha attirato 13.327.000 spettatori con il 51,88% di share. La prima parte (21:15 – 23:26) è stata seguita da 16.199.000 spettatori, pari al 63,68% di share, mentre la seconda parte (23:30 – 1:20) ha registrato 8.322.000 spettatori con il 69,25% di share.

Il picco di ascolto in termini di spettatori è stato raggiunto alle 22:02, durante l'esibizione di Giorgia, con 17,8 milioni di telespettatori. Il picco di share, pari al 72%, è stato registrato all'1:08.

Sanremo 2025, Giorgia favorita sui bookmaker dopo l’anteprima degli ascolti: Olly in rimonta - Partita in testa alle preferenze sin dall’annuncio dei cantanti in gara, Giorgia si conferma la favorita per il Festival di Sanremo 2025 secondo i bookmaker. Dopo l’ascolto in anteprima dei brani della 75ª edizione da parte della stampa, la cantautrice romana registra un abbassamento della quota per la vittoria: su Planetwin365 e Snai è passata da 5 a 3,50.

Ascolti TV del 22 novembre 2024: Rai1 trionfa con 'The Voice Kids' - Nella serata di venerdì 22 novembre 2024, Rai1 ha dominato la prima serata con la seconda puntata di 'The Voice Kids', condotto da Antonella Clerici. Il talent show ha registrato 3.394.000 telespettatori, pari al 21,3% di share, confermando il suo successo tra il pubblico.

Grande Fratello domina gli ascolti tv superando Sinner nelle Nitto ATP Finals - Nella serata di martedì 12 novembre 2024, il reality show "Grande Fratello" su Canale 5 ha conquistato la leadership degli ascolti televisivi, attirando 2.313.000 spettatori e registrando uno share del 17,9%. Questo risultato segna un incremento rispetto al 17% di share ottenuto nella puntata precedente.