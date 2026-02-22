Sanremo 2026, BellaMa' raddoppia con Rosa Chemical al fianco di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco prepara sei speciali di BellaMa’ per Sanremo 2026 e sceglie Rosa Chemical come co-conduttore. Il programma seguirà il Festival con ospiti fissi in studio e inviati collegati dalla Riviera.

