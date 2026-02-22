Sanremo 2026, BellaMa' raddoppia con Rosa Chemical al fianco di Pierluigi Diaco
Pierluigi Diaco prepara sei speciali di BellaMa’ per Sanremo 2026 e sceglie Rosa Chemical come co-conduttore. Il programma seguirà il Festival con ospiti fissi in studio e inviati collegati dalla Riviera.
Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 passa anche dal pomeriggio di Rai 2. Il programma BellaMa’, guidato da Pierluigi Diaco, metterà in campo sei appuntamenti speciali dedicati alla kermesse ligure.
La novità più evidente riguarda la conduzione. Accanto a Diaco ci sarà Rosa Chemical, chiamato a condividere il racconto quotidiano tra musica, curiosità e retroscena legati al Festival.
Le puntate andranno in onda dallo Studio 1 della Dear – Fabrizio Frizzi di Roma. In studio si alterneranno volti noti della televisione come Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti, coinvolti nel commento delle serate.
Il racconto sarà completato anche da collegamenti dalla Riviera, con inviati presenti a Sanremo per seguire da vicino artisti e backstage, portando aggiornamenti in tempo reale nel corso della settimana del Festival.