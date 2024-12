BellaMa’ vola oltre l’11% di share: successo record per il programma di Pierluigi Diaco

Boom di ascolti per BellaMa’, il programma quotidiano condotto da Pierluigi Diaco su Rai2. La puntata di ieri, trasmessa dalle 15:27 alle 17:00, ha registrato una media dell’8,2% di share, raggiungendo picchi superiori all’11%. Un risultato straordinario per il pomeriggio della seconda rete Rai.

Tra gli ospiti in studio Anna Falchi, Marco Morandi, Gino Castaldo e Nancy Brilli, che hanno contribuito al successo della trasmissione. Un momento particolarmente significativo è stato la diretta dedicata alla lettura della sentenza sul caso Cecchettin, con la prima dichiarazione del padre di Giulia, Gino Cecchettin, che ha parlato a caldo.

Pierluigi Diaco, intervistato da AdnKronos, ha espresso gratitudine verso il pubblico: “Grazie di cuore al pubblico di Rai2 che ci segue con attenzione e affetto”.

Il programma, in onda dal lunedì al venerdì, continua a confermarsi un punto di riferimento per il pomeriggio televisivo grazie a un mix di ospiti d’eccezione, approfondimenti e momenti di grande intensità emotiva.

Mogol e Diaco regalano emozioni a Bella Ma con un duetto su I giardini di marzo - Durante la trasmissione "Bella Ma'" su Rai 2, i telespettatori hanno assistito un momento di grande intensità emotiva. Pierluigi Diaco, conduttore del programma, ha improvvisato un duetto con Mogol, celebre paroliere italiano, eseguendo "I giardini di marzo", brano iconico scritto da Mogol per Lucio Battisti nel 1972.

Diaco torna su Rai 2 con la terza stagione di BellaMa' - 25 alle 17, ripartirà quindi a settembre Al termine del primo Cda Rai, a porte chiuse, per la presentazione dello schema dei palinsesti, a quanto si apprende, sarebbe riconfermato il programma di Diaco per una terza stagione.Lo show, andato in onda tutti i giorni dalle 1525 alle 17, ripartirà quindi a settembre Spettacolo - Il programma 'BellaMa'' di Pierluigi Diaco su Rai 2 si guadagna la conferma per una nuova edizione.

