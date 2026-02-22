Civitanova Marche, trovato il corpo del ventenne dopo l'aggressione alla madre

Il ventenne si è tolto la vita dopo aver aggredito la madre a Pollenza, il corpo è stato recuperato nel porto di Civitanova Marche. Le ricerche erano partite dopo il ritrovamento dell’auto e le immagini delle telecamere.

È stato recuperato verso mezzogiorno di domenica 22 febbraio il corpo del giovane che venerdì sera aveva aggredito la madre nella loro abitazione di Pollenza. Il ritrovamento è avvenuto nelle acque del porto di Civitanova Marche, nei pressi del molo sud.

Dopo aver colpito la donna, il ragazzo si era allontanato in auto dirigendosi verso la costa. Il veicolo era stato individuato già nella mattinata di sabato, facendo scattare le ricerche nella zona portuale.

Leggi anche: Francia - trovato corpo senza vita bimba scomparsa: fermato compagno della madre

Determinanti le immagini della videosorveglianza, che hanno mostrato il momento in cui il giovane si è lanciato in acqua. Nel pomeriggio di sabato, dopo le 15, sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori arrivati da Teramo per setacciare l’area.

La madre, 53 anni, è ricoverata all’ospedale di Macerata in condizioni gravi ed è in coma farmacologico. Restano da chiarire le ragioni che hanno portato all’aggressione.