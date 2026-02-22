Sospetta malaria a Chioggia, bambina trasferita d'urgenza a Padova

Bambina di 12 anni ricoverata per sospetta malaria dopo un viaggio in Africa con la famiglia. La giovane, residente a Chioggia, è stata trasferita d’urgenza a Padova dopo giorni di febbre alta.

Una ragazza di 12 anni, residente a Chioggia, è stata ricoverata d’urgenza dopo il sospetto di malaria. I sintomi sono comparsi alcuni giorni dopo il rientro da un viaggio in Africa con la famiglia, con febbre alta persistente che ha spinto i genitori a portarla in ospedale.

La giovane è arrivata nel primo pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia, dove i medici hanno subito valutato il quadro clinico. I pediatri, tenendo conto dei sintomi e del recente soggiorno all’estero, hanno ipotizzato l’infezione e avviato rapidamente la terapia specifica.

Nel corso della serata di sabato è stato deciso il trasferimento all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, centro specializzato nella gestione dei casi pediatrici più complessi. La decisione è stata presa per garantire un controllo più stretto e cure adeguate alla situazione.

Il passaggio tra le due strutture è stato organizzato in collaborazione tra i sanitari, che hanno ritenuto necessario un monitoraggio continuo delle condizioni della bambina, considerate le possibili complicazioni legate alla malattia.