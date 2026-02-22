Liza Minnelli accusa sugli Oscar 2022 e chiama in causa Lady Gaga

Liza Minnelli accusa Lady Gaga e l’organizzazione degli Oscar di averla costretta sulla sedia a rotelle nel 2022 per ragioni di sicurezza, scelta che lei contesta nel suo memoir in uscita il 10 marzo.

Liza Minnelli torna a parlare e lo fa senza filtri. Nel libro di memorie Kids, Wait Till You Hear This, in uscita il 10 marzo negli Stati Uniti a pochi giorni dal suo 80° compleanno, l’attrice ripercorre vita privata e carriera, tra relazioni, dipendenze e successi.

Il volume nasce da oltre dieci anni di racconti condivisi con l’amico e pianista Michael Feinstein. Minnelli, sobria da undici anni, sceglie un tono diretto e personale per raccontare anche episodi meno noti della sua vita pubblica.

Leggi anche: Liza Minnelli scrive autobiografia: Contro bugie e mezze verità

Tra questi c’è la serata degli Oscar 2022, quando salì sul palco insieme a Lady Gaga per annunciare il miglior film. Un momento che in tv apparve emozionante, ma che l’artista descrive in modo molto diverso.

Secondo il suo racconto, poco prima di entrare in scena le sarebbe stato imposto di usare una sedia a rotelle. «Non me l’hanno chiesto, me l’hanno ordinato», scrive. L’alternativa era rinunciare alla partecipazione. La motivazione ufficiale riguardava la sicurezza, legata all’età e al rischio di cadute.

Minnelli però respinge questa versione e racconta di aver protestato senza successo. A suo dire, anche la co-presentatrice avrebbe rifiutato di salire sul palco senza quella condizione. «Ero disperata», ricorda nel libro.

Durante la premiazione, vinta da Coda – I segni del cuore, la posizione più bassa le avrebbe reso difficile leggere il gobbo elettronico. «Ho inciampato nelle parole», scrive, aggiungendo che in quel momento Lady Gaga avrebbe preso in mano la situazione, apparendo come una figura rassicurante davanti al pubblico.

All’epoca, Minnelli soffriva anche di forti dolori alla schiena. Fonti vicine all’organizzazione avevano spiegato che la scelta della sedia a rotelle era stata presa per tutelare la sua salute.