Liza Minnelli tra amori difficili e dipendenze nel nuovo memoir

Home / Social News / Liza Minnelli tra amori difficili e dipendenze nel nuovo memoir

Liza Minnelli racconta la sua vita e le relazioni segnate da dipendenze e matrimoni difficili, ripercorrendo traumi familiari e scelte personali che hanno inciso sul suo percorso, dal rapporto con la madre fino all’uso di cocaina.

Liza Minnelli tra amori difficili e dipendenze nel nuovo memoir