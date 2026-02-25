Putin accusa Kiev di minaccia nucleare e chiama in causa Francia e Gran Bretagna

Vladimir Putin accusa Kiev di voler usare armi nucleari mentre la guerra entra nel quinto anno, rilanciando rapporti dell’intelligence russa e indicando possibili rischi anche per i gasdotti nel Mar Nero.

La Russia torna a puntare il dito contro l’Ucraina e parla apertamente di rischio atomico. Secondo Mosca, Kiev starebbe valutando l’uso di un’arma nucleare, mentre Francia e Gran Bretagna sarebbero coinvolte in un presunto piano per fornire supporto in questa direzione.

Le dichiarazioni arrivano dai vertici del Cremlino e si basano su informazioni diffuse dal servizio di intelligence esterna russo, l’Svr. Secondo queste fonti, Londra e Parigi starebbero preparando il terreno per dotare l’Ucraina di capacità nucleari, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione nei negoziati.

Il Cremlino sostiene che il trasferimento verrebbe mascherato come sviluppo autonomo di Kiev. Nello stesso quadro, viene citata anche la Germania, che avrebbe scelto di non prendere parte a quella che Mosca definisce una operazione rischiosa.

A rafforzare la linea dura è intervenuto il portavoce Dmitri Peskov, che ha parlato di violazione delle norme internazionali. Secondo la versione russa, Francia e Gran Bretagna avrebbero ormai preso atto dell’impossibilità di ottenere risultati militari decisivi attraverso l’esercito ucraino.

Vladimir Putin ha rilanciato il tema durante una riunione con i vertici dell’Fsb. Il presidente russo ha descritto un nemico pronto a usare qualsiasi mezzo, citando anche informazioni su possibili attacchi a infrastrutture energetiche come i gasdotti TurkStream e Blue Stream nel Mar Nero.

Ancora più esplicito Dmitri Medvedev, che ha parlato di una svolta radicale. In caso di utilizzo di armi o componenti nucleari da parte ucraina, Mosca si ritiene pronta a rispondere anche con armi nucleari tattiche contro obiettivi militari, includendo eventualmente i Paesi considerati coinvolti.

Sulla stessa linea Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, secondo cui qualsiasi tentativo di fornire a Kiev capacità nucleari verrebbe interpretato come una minaccia diretta alla sicurezza russa, con conseguenze immediate e severe.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Kiev respinge le accuse e parla di propaganda. Da Londra arriva una smentita netta: il governo britannico definisce infondate le affermazioni russe e ribadisce il sostegno all’Ucraina per una pace duratura.