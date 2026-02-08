Domenica In oggi 8 febbraio, ospiti e anticipazioni con Mara Venier
La puntata di oggi di Domenica In porta su Raiuno cinema, musica e attualità. In studio e in collegamento, interviste, performance live e uno spazio dedicato a Sanremo con volti noti dello spettacolo.
Oggi, domenica 8 febbraio, Domenica In torna su Raiuno alle 14 con una nuova puntata guidata da Mara Venier. Il programma propone un pomeriggio che intreccia racconti personali, promozioni cinematografiche, musica dal vivo e momenti di intrattenimento.
Tra gli ospiti attesi in studio c’è l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, protagonista di una lunga intervista. Il confronto con Mara Venier tocca il percorso professionale e la sfera privata, segnata di recente dalla fine della relazione con Raoul Bova.
Spazio anche al cinema con Antonio Albanese e Giuseppe Battiston, presenti per parlare del film “Lavoreremo da grandi”. La pellicola, diretta dallo stesso Albanese, è arrivata nelle sale in questi giorni e rappresenta una nuova tappa del suo lavoro dietro la macchina da presa.
La musica occupa una parte centrale della puntata. Mika interviene in collegamento da Rouen, in Francia, per annunciare le nuove date del suo tour europeo, che prevede tappe anche in Italia. In studio arrivano i Tiromancino, pronti a esibirsi con “Gennaio 2016”, brano che ha anticipato l’uscita del nuovo album “Quando meno me lo aspetto”.
Con l’avvicinarsi di Sanremo 2026, il programma dedica un segmento al Festival. Sul palco si alternano Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale e Valerio Scanu, impegnati a reinterpretare alcuni dei brani più amati passati dall’Ariston.
Per l’attualità, Mara Venier commenta i temi della settimana insieme a Tommaso Cerno. Al dibattito partecipano anche Ilaria Grillini e Luca Bianchini, mentre Antonio Caprarica interviene in collegamento.
Enzo Miccio propone un racconto dedicato alla storia d’amore tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly, un matrimonio che ha segnato l’immaginario di un’intera epoca. A chiudere, il momento di leggerezza con Teo Mammucari, protagonista del gioco “La cassaforte di Domenica In”.