Domenica In oggi 8 febbraio, ospiti e anticipazioni con Mara Venier

La puntata di oggi di Domenica In porta su Raiuno cinema, musica e attualità. In studio e in collegamento, interviste, performance live e uno spazio dedicato a Sanremo con volti noti dello spettacolo.